Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagnachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Commerzbank befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 9,84 EUR ab.

Der Commerzbank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 9,84 EUR. Die Commerzbank-Aktie sank bis auf 9,82 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,96 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.396.622 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 12,01 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 21,95 Prozent zulegen. Am 30.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,97 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 29,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,10 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Commerzbank ließ sich am 17.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.363,00 EUR – das entspricht einem Minus von 15,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.795,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Commerzbank am 08.11.2023 vorlegen. Am 06.11.2024 wird Commerzbank schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 0,788 EUR je Commerzbank-Aktie.

