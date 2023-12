Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Freitagvormittag nordwärts

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 10,63 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,7 Prozent auf 10,63 EUR. Bei 10,65 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,65 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 222.149 Stück.

Bei 12,01 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,63 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 28,19 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,47 EUR.

Am 08.11.2023 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.755,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.422,00 EUR in den Büchern gestanden.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 0,788 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel in der Verlustzone

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX beendet den Donnerstagshandel im Minus

Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert im Minus