Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,8 Prozent auf 11,12 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Commerzbank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 11,12 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bisher bei 11,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,28 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 770.222 Commerzbank-Aktien.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,01 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 7,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2023 bei 8,31 EUR. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 33,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 14,73 EUR.

Am 08.11.2023 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.755,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.422,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Commerzbank am 15.02.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.02.2025.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,18 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

