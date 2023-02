Commerzbank Aktie News: Commerzbank springt am Mittag an

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 11,16 EUR

Um 12:06:37 Uhr wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 7,9 Prozent auf 11,12 EUR nach oben. In der Spitze legte die Commerzbank-Aktie bis auf 11,36 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,79 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 13.175.182 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Bei 11,36 EUR markierte der Titel am 16.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 2,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,17 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 115,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,62 EUR für die Commerzbank-Aktie.

Am 09.11.2022 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,81 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.422,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.492,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Commerzbank am 16.02.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 08.05.2024.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2021 auf 0,788 EUR je Aktie.

Commerzbank-Aktie profitiert: Commerzbank schüttet nach jahrelanger Pause wieder Dividenden aus - Jens Weidmann soll neuer AR-Chef werden

Commerzbank-Aktie etwas tiefer: Commerzbank erreicht womöglich Milliardengewinn - Rückkehr in den DAX?

DAX-Abschied von Linde ebnet den Weg für Commerzbank-Aktie

