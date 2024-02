Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Mittag südwärts

Commerzbank im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 10,94 EUR.

Die Commerzbank-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 10,94 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Commerzbank-Aktie bis auf 10,88 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,12 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.879.520 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,01 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,73 Prozent hinzugewinnen. Bei 8,31 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Commerzbank-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,360 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 14,19 EUR.

Commerzbank gewährte am 15.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Umsatzseitig wurden 2.755,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 2.422,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 15.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 14.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,99 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Gewinne

Freundlicher Handel: DAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen

Commerzbank-Aktie steigt: Commerzbank mit höchstem Gewinn seit 15 Jahren - COO geht