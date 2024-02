Aktienkurs aktuell

Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

16.02.24 09:22 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 11,11 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 11,11 EUR zu. Kurzfristig markierte die Commerzbank-Aktie bei 11,15 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 11,12 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 884.710 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Mit einem Kursgewinn bis auf 12,01 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 8,10 Prozent wieder erreichen. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,31 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Die Dividendenausschüttung für Commerzbank-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,360 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,19 EUR. Commerzbank veröffentlichte am 15.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz lag bei 2.755,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.422,00 EUR erwirtschaftet worden. Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 14.05.2025. Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,87 EUR je Commerzbank-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Gewinne Freundlicher Handel: DAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen Commerzbank-Aktie steigt: Commerzbank fährt höchsten Gewinn seit 15 Jahren ein - COO geht

