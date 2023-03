Commerzbank Aktie News: Commerzbank schiebt sich am Nachmittag vor

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 9,58 EUR

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 9,58 EUR. Bei 9,94 EUR erreichte die Commerzbank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,87 EUR. Bisher wurden heute 12.201.852 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 12,01 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,65 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 69,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 12,34 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 16.02.2023. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,54 Prozent auf 1.886,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 2.018,00 EUR umgesetzt.

Am 17.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 08.05.2024.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2021 0,788 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

