Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Um 09:06 Uhr sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,5 Prozent auf 9,82 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Commerzbank-Aktie sogar auf 9,94 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,87 EUR. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 723.267 Stück gehandelt.

Am 07.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,01 EUR. Gewinne von 18,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 16.07.2022 Kursverluste bis auf 5,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 73,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 12,34 EUR.

Am 16.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Umsatzseitig standen 1.886,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 6,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 2.018,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 17.05.2023 erwartet. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 08.05.2024.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2021 auf 0,788 EUR je Aktie.

