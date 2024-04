Commerzbank Aktie News: Commerzbank verbilligt sich am Dienstagvormittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Commerzbank. Der Commerzbank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 12,77 EUR.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 12,77 EUR. Im Tief verlor die Commerzbank-Aktie bis auf 12,63 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,71 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 254.104 Commerzbank-Aktien.

Am 10.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 13,62 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 18.05.2023 auf bis zu 9,11 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 28,69 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Commerzbank-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,551 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,54 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 15.02.2024. Auf der Umsatzseite hat Commerzbank im vergangenen Quartal 2.755,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 46,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Commerzbank 1.886,00 EUR umsetzen können.

Am 15.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 14.05.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,96 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

