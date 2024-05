Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 15,16 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,7 Prozent auf 15,16 EUR. Die Commerzbank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 15,21 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,04 EUR. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 3.193.379 Aktien.

Am 16.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,21 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,30 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,11 EUR am 18.05.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Commerzbank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,555 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 15,90 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 15.05.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Commerzbank im vergangenen Quartal 3,05 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 31,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Commerzbank 4,47 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 06.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,99 EUR je Commerzbank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich fester

Handel in Frankfurt: DAX schließt in der Gewinnzone

Commerzbank mit bestem Quartalsergebnis seit 13 Jahren - Aktie springt an