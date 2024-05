Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagvormittag billiger

So entwickelt sich Commerzbank

Die Aktie von Commerzbank gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Commerzbank-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 14,99 EUR abwärts.

Das Papier von Commerzbank befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 14,99 EUR ab. In der Spitze fiel die Commerzbank-Aktie bis auf 14,94 EUR. Bei 15,04 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 184.458 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 15.05.2024 markierte das Papier bei 15,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Am 18.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,11 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie.

Zuletzt erhielten Commerzbank-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,555 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 15,53 EUR aus.

Commerzbank gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Commerzbank ein EPS von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,05 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 31,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 07.08.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2024 1,98 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.



