Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Freitagmittag fester

Die Commerzbank-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 10,16 EUR. Die Commerzbank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,24 EUR aus. Bei 10,19 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 3.858.774 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 12,01 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2023). Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 18,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 5,65 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 44,36 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 13,16 EUR aus.

Commerzbank ließ sich am 17.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 2.363,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.099,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,58 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Commerzbank am 04.08.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 31.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 0,788 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

