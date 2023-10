Commerzbank Aktie News: Commerzbank springt am Nachmittag hoch

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 5,2 Prozent auf 10,58 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 5,2 Prozent auf 10,58 EUR. In der Spitze legte die Commerzbank-Aktie bis auf 10,58 EUR zu. Bei 10,14 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 7.270.951 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Bei 12,01 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,46 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 41,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,25 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Am 17.05.2023 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.363,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.795,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 06.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Commerzbank.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 0,788 EUR fest.

