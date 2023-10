Aktie im Blick

Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Montagvormittag im Aufwind

16.10.23 09:23 Uhr

Die Aktie von Commerzbank zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Plus bei 10,32 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 10,32 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Commerzbank-Aktie bei 10,37 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,14 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 486.383 Commerzbank-Aktien. Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 12,01 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.11.2022 bei 7,46 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,69 Prozent. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,25 EUR. Commerzbank veröffentlichte am 17.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,46 Prozent auf 2.363,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.795,00 EUR gelegen. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 06.11.2024. Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 0,788 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX am Nachmittag in der Verlustzone Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX nachmittags mit Abgaben Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX gibt am Freitagmittag nach

