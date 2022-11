Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Vormittag um Nulllinie

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 8,03 EUR

Die Commerzbank-Aktie wies um 09:22 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 8,04 EUR. In der Spitze legte die Commerzbank-Aktie bis auf 8,06 EUR zu. Die Commerzbank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 8,00 EUR ab. Bei 8,01 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 221.515 Stück.

Bei 9,51 EUR erreichte der Titel am 21.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 15,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 5,17 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 55,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 9,13 EUR.

Commerzbank ließ sich am 09.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal hat Commerzbank 2.422,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.492,00 EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 16.02.2023 terminiert. Am 15.02.2024 wird Commerzbank schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2020 einen Verlust in Höhe von -0,415 EUR je Commerzbank-Aktie.

