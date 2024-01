Commerzbank Aktie News: Commerzbank verliert am Vormittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 10,75 EUR ab.

Um 09:06 Uhr fiel die Commerzbank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 10,75 EUR ab. Bei 10,71 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 10,76 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 401.160 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,01 EUR an. Mit einem Zuwachs von 11,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,31 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 22,66 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,66 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Am 08.11.2023 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,75 Prozent auf 2.755,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.422,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.02.2024 veröffentlicht. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 13.02.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,18 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

