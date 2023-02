Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagvormittag nahezu unbewegt

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 11,30 EUR

Die Commerzbank-Aktie bewegte sich um 09:07:00 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 11,50 EUR. Die Commerzbank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,52 EUR aus. Zwischenzeitlich weitete die Commerzbank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,37 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,46 EUR. Zuletzt wechselten 415.665 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.02.2023 bei 11,52 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 0,17 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 5,17 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 122,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 10,93 EUR.

Am 16.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 24,32 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.886,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.492,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.05.2023 veröffentlicht. Am 08.05.2024 wird Commerzbank schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 0,788 EUR je Commerzbank-Aktie.

