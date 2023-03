Commerzbank Aktie News: Commerzbank präsentiert sich am Mittag fester

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 9,73 EUR

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 9,70 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Commerzbank-Aktie bis auf 9,89 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 9,60 EUR. Zuletzt wechselten 4.005.120 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Bei 12,01 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,23 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,65 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 71,61 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 12,34 EUR an.

Am 16.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.886,00 EUR – eine Minderung von 6,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.018,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Commerzbank am 17.05.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 08.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Commerzbank.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 0,788 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

