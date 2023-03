Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 9,21 EUR

Die Commerzbank-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,4 Prozent auf 9,10 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Commerzbank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 9,05 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,60 EUR. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13.971.281 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 12,01 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,18 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,65 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 61,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 12,34 EUR an.

Am 16.02.2023 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,54 Prozent auf 1.886,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.018,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 17.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 08.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Commerzbank.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 0,788 EUR je Aktie belaufen.

