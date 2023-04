Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Nachmittag südwärts

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 10,01 EUR

Der Commerzbank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 3,1 Prozent auf 10,04 EUR. Die Commerzbank-Aktie gab in der Spitze bis auf 9,94 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.511.880 Commerzbank-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,01 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2023. Mit einem Zuwachs von 16,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 16.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 5,65 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 77,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 12,34 EUR an.

Am 16.02.2023 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.886,00 EUR – das entspricht einem Minus von 6,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.018,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 17.05.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 08.05.2024 dürfte Commerzbank die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 0,788 EUR je Commerzbank-Aktie.

