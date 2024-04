Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochvormittag auf grünem Terrain

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 12,94 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 12,94 EUR nach oben. Die Commerzbank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,95 EUR aus. Bei 12,86 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 141.195 Commerzbank-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,62 EUR erreichte der Titel am 10.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 5,26 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.05.2023 gab der Anteilsschein bis auf 9,11 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 29,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,554 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,61 EUR.

Commerzbank gewährte am 15.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 46,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.755,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.886,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 14.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,97 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Neue Analyse: RBC Capital Markets bewertet Commerzbank-Aktie mit Sector Perform

Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Commerzbank-Aktie mit Neutral

Freundlicher Handel: LUS-DAX verbucht zum Start des Freitagshandels Zuschläge