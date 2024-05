Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagnachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 15,46 EUR zu.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 15,46 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Commerzbank-Aktie bisher bei 15,49 EUR. Bei 15,23 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 3.526.080 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 17.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,49 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 0,23 Prozent zulegen. Am 08.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 9,12 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 40,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,558 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 16,00 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Am 15.05.2024 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,60 EUR. Im letzten Jahr hatte Commerzbank einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 43,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,43 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 4,47 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 06.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,02 EUR je Commerzbank-Aktie.

