Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagvormittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 15,13 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr fiel die Commerzbank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 15,13 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Commerzbank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,13 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 15,23 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 172.639 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,26 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,12 EUR ab. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 65,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,558 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Commerzbank 0,350 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 16,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 15.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,43 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,47 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Commerzbank am 07.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 06.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Commerzbank.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2024 2,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

