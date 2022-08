Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Mittwochvormittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 7,12 EUR

-0,28% Charts

News

Analysen

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 7,19 EUR. Im Tageshoch stieg die Commerzbank-Aktie bis auf 7,22 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,18 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 114.405 Commerzbank-Aktien.

Bei 9,51 EUR erreichte der Titel am 21.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 24,44 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,01 EUR. Dieser Wert wurde am 21.09.2021 erreicht. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 43,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,91 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Commerzbank ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 2.099,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.048,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,49 Prozent gesteigert.

Am 09.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 09.11.2023.

Der Verlust 2020 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,415 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Commerzbank-Aktie höher: Commerzbank schreibt wieder schwarze Zahlen - Ausblick steht

Nachhaltigkeit in der Finanzberatung: Schub für 'grüne' Anlagen?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com