Commerzbank Aktie News: Commerzbank macht am Vormittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 7,63 EUR

0,50% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,9 Prozent auf 7,73 EUR. Bei 7,75 EUR erreichte die Commerzbank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,66 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 170.553 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 21.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,51 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,76 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 5,17 EUR. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 49,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,72 EUR.

Am 03.08.2022 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 36,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.795,00 EUR umgesetzt, gegenüber 2.048,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 09.11.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 09.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Commerzbank.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Verlust von -0,415 EUR je Aktie in der Bilanz 2020 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie fester: ver.di-Aufruf zu dreitägigem Streik bei Commerzbank-Tochter ComTS

EY-Analyse: US-Banken haben bei Gewinn und Profitabilität die Nase vorn

Commerzbank-Aktie schwächelt: Zweitägiger Warnstreik bei Commerzbank-Tochter durch ver.di vorgeschlagen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com