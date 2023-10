Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Dienstagvormittag südwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Commerzbank-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 10,49 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Commerzbank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 10,49 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bisher bei 10,45 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,53 EUR. Bisher wurden heute 116.595 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,01 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank-Aktie. Am 10.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,46 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 40,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 14,25 EUR an.

Commerzbank gewährte am 17.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Umsatzseitig standen 2.363,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 15,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 2.795,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Commerzbank am 08.11.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 06.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 0,788 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende freundlich

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels fester

Commerzbank-Aktie springt hoch: Commerzbank kooperiert mit Europäischer Investitionsbank bei Finanzierung des Mittelstands