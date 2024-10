Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag im Aufwind

Blick auf Commerzbank-Kurs

Die Aktie von Commerzbank gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 16,63 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 16,63 EUR zu. Bei 16,63 EUR erreichte die Commerzbank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,51 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 49.982 Stück.

Am 07.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 16,97 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 2,01 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 9,77 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,27 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Commerzbank-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,350 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,514 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 16,86 EUR aus.

Commerzbank ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,45 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Commerzbank im vergangenen Quartal 6,52 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Commerzbank 5,44 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 06.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,05 EUR fest.

