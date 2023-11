Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Freitagmittag nordwärts

Commerzbank im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 11,16 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 11,16 EUR zu. Die Commerzbank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,17 EUR aus. Bei 11,06 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 1.989.214 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,01 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,57 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.12.2022 bei 7,63 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 46,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,62 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Commerzbank am 08.11.2023 vor. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.727,00 EUR umgesetzt, gegenüber 2.422,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 15.02.2024 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.02.2025 erwartet.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2021 auf 0,788 EUR je Aktie.

