Commerzbank Aktie News: Commerzbank verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Blick auf Commerzbank-Kurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 11,06 EUR.

Die Commerzbank-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 11,06 EUR. In der Spitze gewann die Commerzbank-Aktie bis auf 11,08 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Commerzbank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,06 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 11,06 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 64.973 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,01 EUR an. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 7,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,63 EUR ab. Abschläge von 31,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 14,62 EUR angegeben.

Commerzbank gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.727,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.422,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Commerzbank am 15.02.2024 vorlegen. Am 13.02.2025 wird Commerzbank schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2021 0,788 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Commerzbank-Investment von vor 5 Jahren verdient

Commerzbank-Aktie positiv: Commerzbank darf wohl neuerdings Kryptowährungen verwahren

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen