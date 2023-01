Commerzbank Aktie News: Commerzbank macht am Mittwochmittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 9,94 EUR

Das Papier von Commerzbank legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 9,88 EUR. Die Commerzbank-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,94 EUR an. Mit einem Wert von 9,62 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 2.574.213 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,94 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.01.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,54 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,17 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 91,22 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 10,29 EUR.

Am 09.11.2022 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,81 Prozent auf 2.422,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.492,00 EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Commerzbank am 16.02.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 15.02.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2021 0,788 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

