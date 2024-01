Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagvormittag freundlich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Commerzbank zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 11,10 EUR.

Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 11,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Commerzbank-Aktie bei 11,13 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,05 EUR. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 424.097 Aktien.

Am 07.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,01 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 8,20 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2023 Kursverluste bis auf 8,31 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 25,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 14,66 EUR.

Commerzbank veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.755,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Commerzbank einen Umsatz von 2.422,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.02.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 13.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,18 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich im Minus

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX fällt zum Ende des Mittwochshandels

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags leichter