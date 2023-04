Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 10,15 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,9 Prozent auf 10,09 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Commerzbank-Aktie bisher bei 10,14 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,12 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 98.541 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Bei 12,01 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 15,99 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,65 EUR am 16.07.2022. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 78,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 12,34 EUR.

Commerzbank ließ sich am 16.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,54 Prozent auf 1.886,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 2.018,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 17.05.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 08.05.2024 werfen.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 0,788 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com