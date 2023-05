Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Mittag an Boden

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 9,95 EUR

Die Commerzbank-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,9 Prozent auf 9,88 EUR. Die Commerzbank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 9,93 EUR aus. Mit einem Wert von 9,58 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.831.986 Stück gehandelt.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,01 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,56 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,65 EUR am 16.07.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,79 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 12,70 EUR an.

Am 17.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,58 Prozent auf 2.363,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.099,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 04.08.2023 terminiert. Commerzbank dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 0,788 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

