Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag mit Verlusten

So entwickelt sich Commerzbank

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Commerzbank-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,9 Prozent auf 9,99 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 9,99 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Commerzbank-Aktie bis auf 9,93 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,10 EUR. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.035.442 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 12,01 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 30.08.2022 Kursverluste bis auf 6,16 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 62,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,12 EUR.

Am 17.05.2023 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,46 Prozent auf 2.363,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.795,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 06.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 0,788 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Commerzbank abgeworfen

DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Commerzbank eingebracht

Europäische Bankaktien unter Druck: Italienische Banken-Sondersteuer belastet Bankenaktien