Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Montagvormittag freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 9,89 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 9,89 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Commerzbank-Aktie bis auf 9,92 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,87 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 114.794 Commerzbank-Aktien.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,01 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 21,34 Prozent zulegen. Am 30.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,97 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 29,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 14,10 EUR.

Am 17.05.2023 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 2.363,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.795,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,46 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 06.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Commerzbank.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2021 0,788 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

