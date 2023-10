Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag mit Einbußen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 10,44 EUR.

Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 10,44 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Commerzbank-Aktie bis auf 10,33 EUR. Bei 10,49 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 997.741 Commerzbank-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2023 auf bis zu 12,01 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 15,05 Prozent zulegen. Am 10.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,46 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 28,49 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,25 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Commerzbank am 17.05.2023 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.363,00 EUR – das entspricht einem Minus von 15,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.795,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 06.11.2024.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Commerzbank ein EPS in Höhe von 0,788 EUR in den Büchern stehen haben wird.

