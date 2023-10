Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag stärker

Commerzbank im Blick

Die Aktie von Commerzbank gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 10,49 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 10,49 EUR zu. In der Spitze legte die Commerzbank-Aktie bis auf 10,54 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,49 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 96.973 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,01 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 12,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 7,46 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.11.2022). Abschläge von 28,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 14,25 EUR an.

Am 17.05.2023 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,46 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.363,00 EUR im Vergleich zu 2.795,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 06.11.2024.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 0,788 EUR je Aktie aus.

