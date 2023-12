Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Commerzbank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 10,49 EUR.

Um 11:47 Uhr stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 10,49 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Commerzbank-Aktie sogar auf 10,51 EUR. Mit einem Wert von 10,41 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 753.480 Aktien.

Bei 12,01 EUR markierte der Titel am 07.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,50 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 16.12.2022 Kursverluste bis auf 7,69 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 26,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,47 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Commerzbank gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.422,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.755,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 15.02.2024 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 13.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 0,788 EUR je Commerzbank-Aktie.

