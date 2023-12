Commerzbank Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Commerzbank

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 10,37 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Commerzbank-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 10,37 EUR. Im Tief verlor die Commerzbank-Aktie bis auf 10,36 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,41 EUR. Bisher wurden via XETRA 182.750 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 12,01 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 13,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 16.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,69 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 25,81 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,47 EUR.

Commerzbank ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.755,00 EUR umgesetzt, gegenüber 2.422,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2021 0,788 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Handelsende im Plus

Handel in Frankfurt: DAX schließt kaum bewegt

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel in der Verlustzone