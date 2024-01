Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 11,20 EUR ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die Commerzbank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 11,20 EUR ab. Bei 11,15 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,27 EUR. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.876.407 Stück gehandelt.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 12,01 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2023 bei 8,31 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 25,80 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 14,66 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 08.11.2023 vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.755,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.422,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 15.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 13.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Commerzbank.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,18 EUR je Commerzbank-Aktie.

