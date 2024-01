Commerzbank Aktie News: Anleger schicken Commerzbank am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

So entwickelt sich Commerzbank

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Commerzbank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 11,13 EUR ab.

Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:50 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 11,13 EUR abwärts. Der Kurs der Commerzbank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,11 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,27 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.643.785 Commerzbank-Aktien.

Bei einem Wert von 12,01 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2023). Mit einem Zuwachs von 7,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,31 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 25,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 14,53 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 08.11.2023. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.755,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Commerzbank einen Umsatz von 2.422,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 15.02.2024 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 13.02.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 1,18 EUR im Jahr 2022 aus.

