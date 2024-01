Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagvormittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 11,28 EUR nach oben.

Das Papier von Commerzbank legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 11,28 EUR. Die Commerzbank-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,33 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,27 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 209.379 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,01 EUR an. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 6,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,31 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 26,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,66 EUR.

Commerzbank gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 2.755,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.422,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,75 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 15.02.2024 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.02.2025.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,18 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX verbucht schlussendlich Gewinne

DAX aktuell: DAX beendet die Sitzung im Plus

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag im Aufwind