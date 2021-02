Commerzbank-Aktie aktuell: Commerzbank im Aufwind

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 5,30 EUR

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Plus bei 5,28 EUR. Der Kurs der Commerzbank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,32 EUR zu. Bei 5,22 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 5.244.539 Stück.

Am 20.02.2020 markierte das Papier bei 6,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Bei einem Wert von 2,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.03.2020).

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,16 EUR aus. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 0,509 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

Die Commerzbank AG mit Hauptsitz in Frankfurt am Main zählt zu den führenden Privat- und Firmenkundenbanken in Deutschland. Sie versteht sich als Dienstleister für Privat- und Geschäftskunden, betreut aber auch zahlreiche große und multinationale Firmen. Dabei bietet die Bank ihren Geschäfts- und Firmenkunden eine breite Palette an Service- und Beratungsleistungen. Verschiedene Tochtergesellschaften sind auf Spezialgebieten tätig, wie zum Beispiel im Asset Management, im Immobilienbereich oder im Leasing. Kunden im Kapitalmarktgeschäft bietet der Konzern das volle Leistungsspektrum einer internationalen Investmentbank. Mit zahlreichen Filialen steht den Kunden eines der dichtesten Filialnetze deutscher Privatbanken zur Verfügung. Mit der comdirect bank gehört zudem eine der führenden Onlinebanken zur Gruppe. Im Ausland ist sie an den wichtigsten internationalen Wirtschafts- und Finanzzentren mit Tochtergesellschaften, Filialen und Repräsentanzen direkt vertreten. Das Geschäft der Commerzbank ist dort auf institutionelle Kunden und Unternehmen ausgerichtet. An einigen Standorten werden auch vermögende Privatkunden betreut. Über besondere Expertise verfügt die Bank bei der Begleitung ihrer Mittelstandskunden ins Ausland. Sie hat in der finanziellen Abwicklung des deutschen Außenhandels einen weit überdurchschnittlichen Marktanteil. Kernmarkt des Unternehmens ist neben Deutschland auch Polen, wo der Konzern mit der Tochter mBank, einer innovativen Digitalbank, vertreten ist.

