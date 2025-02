Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 19,69 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 19,69 EUR abwärts. Die Commerzbank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 19,64 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.904.216 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 20,10 EUR an. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 2,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 10,56 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 86,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,814 EUR. Im Vorjahr erhielten Commerzbank-Aktionäre 0,650 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,41 EUR.

Am 31.01.2025 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Commerzbank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,32 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 61,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,33 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 09.05.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 13.05.2026 dürfte Commerzbank die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,32 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Börse Frankfurt: DAX zum Handelsende in Grün

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung mit Gewinnen

Commerzbank-Aktie im Plus: Neues Hochhaus in Frankfurt ab 2028 angemietet