Commerzbank Aktie News: Commerzbank schiebt sich am Vormittag vor

Das Papier von Commerzbank legte um 19.05.2022 09:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 7,10 EUR. In der Spitze gewann die Commerzbank-Aktie bis auf 7,10 EUR. Mit einem Wert von 7,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 487.789 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 21.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,51 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,41 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.09.2021 bei 5,01 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 41,69 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 8,45 EUR.

Am 12.05.2022 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 EUR, nach 0,29 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 2.795,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 2.492,00 EUR umgesetzt.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 03.08.2022 vorlegen. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 02.08.2023.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,03 EUR je Aktie.

