Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag ohne große Veränderung

Die Commerzbank-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 9,92 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Commerzbank-Aktie bei 9,97 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Commerzbank-Aktie bei 9,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,77 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.103.571 Commerzbank-Aktien.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,01 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 21,04 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 16.07.2022 auf bis zu 5,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 75,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 12,79 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 17.05.2023. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.363,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.099,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 04.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 0,788 EUR im Jahr 2021 aus.

