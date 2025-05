Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag im Plus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 25,61 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 25,61 EUR zu. Bei 25,90 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 25,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.148.716 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 26,23 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.05.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 2,42 Prozent Luft nach oben. Bei 12,12 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 52,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,878 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 23,25 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Am 09.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,70 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,15 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,43 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 06.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 2,35 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Commerzbank Anlegern eine Freude

Commerzbank-Aktie fällt: Sozialplan für Stellenabbau vereinbart - Übernahme-Pläne im Fokus bei Hauptversammlung

DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Commerzbank-Investment von vor einem Jahr verdient