Commerzbank Aktie News: Commerzbank steigt am Mittwochvormittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 11,18 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 11,18 EUR zu. Die Commerzbank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,19 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,18 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 209.134 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,01 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 7,38 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 20.07.2022 auf bis zu 6,11 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 13,76 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 17.05.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.363,00 EUR – ein Plus von 12,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 2.099,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.08.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 31.07.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 0,788 EUR je Commerzbank-Aktie.

