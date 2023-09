Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Nachmittag an Boden

So bewegt sich Commerzbank

Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 9,78 EUR nach oben.

Die Commerzbank-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 9,78 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bei 9,86 EUR. Mit einem Wert von 9,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.225.528 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 12,01 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 18,50 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2022 Kursverluste bis auf 6,97 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,78 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,10 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 17.05.2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,46 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.363,00 EUR im Vergleich zu 2.795,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 08.11.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 06.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2021 0,788 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

