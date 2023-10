Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagmittag im Minus

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 10,30 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,6 Prozent auf 10,30 EUR. Die Commerzbank-Aktie sank bis auf 10,17 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,32 EUR. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.320.513 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,01 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 16,55 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,46 EUR. Dieser Wert wurde am 10.11.2022 erreicht. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 38,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 14,25 EUR.

Commerzbank gewährte am 17.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,46 Prozent auf 2.363,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.795,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 06.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 0,788 EUR je Commerzbank-Aktie.

